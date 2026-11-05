710 cobra's gevonden middenin woonwijk: 'Gigantisch gevaar'

Bij een huiszoeking aan de Ahornstraat en de Lange Bedde in Breda heeft de politie 710 cobra's, 37 shells en contant geld gevonden. Twee mannen zijn aangehouden: een man van 26 uit Breda en een 21-jarige man uit Roosendaal.

"We hebben in twee woningen vuurwerk gevonden", vertelt een woordvoerder van de politie. Via recherchewerk kwamen ze de mannen op het spoor. Midden in de wijk Tuinzigt en in de wijk Blauwe Kei, in twee huizen, werden de ladingen gevonden. "Ja, dat gevaar is gigantisch."

Vuurwerkramp

De politie vergelijkt het risico met de vuurwerkramp in Enschede. "Er hoeft maar iéts te gebeuren en het gaat verschrikkelijk mis. Zowel voor de buurt, als de natuur en de omgeving is dat enorm gevaarlijk."

Er zijn twee mannen aangehouden na de vondst. Ze worden verdacht van illegale handel in vuurwerk. Het illegale vuurwerk is in beslag genomen. Verder onderzoek naar illegaal vuurwerk loopt nog.

Het vuurwerk werd gevonden in de wijk Tuinzigt, waar het met oud en nieuw enorm onrustig was door rellen.