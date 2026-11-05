Tilburg University scoort wisselend in Keuzegids

Tilburg University heeft in de Keuzegids Universiteiten 2027 een plek in de middenmoot behaald. Met 59,5 punten scoort de universiteit lager dan vorig jaar. Opleidingen zoals Filosofie en Economics presteren uitstekend, terwijl Fiscale Economie een onvoldoende krijgt.

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De Keuzegids Universiteiten vergelijkt jaarlijks alle wetenschappelijke bacheloropleidingen in Nederland. Hierbij wordt onder andere gekeken naar studenttevredenheid, die wordt gemeten via de Nationale Studenten Enquête. De gids biedt aankomende studenten een overzicht van opleidingen, inclusief toelatingseisen en verschillen tussen universiteiten.

Met een score van 59,5 punten bevindt Tilburg University zich in de middenmoot. Vorig jaar scoorde de universiteit nog 60 punten. De Open Universiteit voert de lijst aan met 71 punten, terwijl de Universiteit van Amsterdam met 56,5 punten onderaan staat.

Tegenvallende en uitblinkende opleidingen

Niet alle opleidingen van Tilburg University scoren even goed. Zo kregen populaire bachelors zoals International Business Administration en Rechtsgeleerdheid slechts twee van de vijf sterren. Fiscale Economie en Entrepreneurship and Business Innovation behaalden zelfs maar één ster. Voor sommige opleidingen, zoals IBA en Rechtsgeleerdheid, scoren andere universiteiten volgens de gids beter.

Toch zijn er ook positieve uitschieters. De bachelor Economics steeg naar 71 punten en is nu de best beoordeelde economieopleiding van Nederland. Ook Filosofie en Theologie behouden hun status als topopleiding met 4,5 ster. Daarnaast scoren bachelors zoals Global Law en Cognitive Science & Artificial Intelligence beter dan vergelijkbare opleidingen elders.

De bachelor Psychologie valt eveneens op. Deze Tilburgse opleiding staat op de derde plaats van de elf psychologieopleidingen in Nederland.