Daders van ijzerdraadval in beeld: 'Dit gaat verder dan kattenkwaad'

"Er zijn twee, vermoedelijk minderjarige, jongens die ijzerdraad hebben gespannen over fietspaden", vertelt de politie. Ze doelen op de val van prikkeldraad die twee jongens spanden over fietspaden in Den Bosch. Dat gebeurde in de wijk Maaspoort. De verdachten zijn in beeld.

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"We beschikken over camerabeelden die ons helpen", zegt de politie. "We doen onderzoek en vragen de jongens om zich te melden." Mochten ze dat zelf niet doen, dan hoopt de politie dat hun omgeving die verantwoordelijkheid neemt. "Dit gaat verder dan kattenkwaad, dus we hopen dat de jongens zich komen melden."

Had nog erger gekund

De daders maakten de fietsval door ijzerdraad om twee lantaarnpalen te spannen, over het fietspad. Op één plek werd de gespannen draad net op tijd ontdekt door een alerte automobilist. Ergens anders is een vrouw er met haar fiets overheen gevallen. "Dat had heel anders af kunnen lopen, ook voor anderen", zegt de politie.