Provincie wil hoogspanningsverbinding West-Brabant versnellen

De provincie Noord-Brabant neemt de regie bij de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Woensdrecht, Halsteren en Dinteloord. Doordat de provincie officieel het gezag overneemt van de betreffende gemeenten in West-Brabant, kan de nieuwe 150 kV-verbinding sneller worden gerealiseerd.

Netcongestie De nieuwe hoogspanningsverbinding is hard nodig vanwege de drukte op het stroomnet. "De uitbreiding van het elektriciteitsnet is een belangrijke voorwaarde voor de toekomst van Brabant. Daarom neemt de provincie voor dit project het bevoegd gezag over", aldus gedeputeerde Bas Maes.

"De gevolgen van netcongestie zijn dagelijks merkbaar. Voor bedrijven die willen uitbreiden, voor verduurzamingsprojecten en steeds vaker ook voor woningbouw. Daarom kunnen we het ons niet veroorloven om stil te staan. Deze verbinding is nodig voor een sterker elektriciteitsnet in West-Brabant."

Ondergronds

De nieuwe 150 kV-verbinding gaat ondergronds door Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen en wordt uiteindelijk aangesloten op een nog te bouwen hoogspanningsstation in Halsteren. Hoe het tracé precies gaat lopen, is nog niet duidelijk.

De komende tijd wordt daarnaar onderzoek gedaan en worden mogelijke tracés uitgewerkt. Maes: "Dat de provincie nu de regie neemt, verandert niets aan de mogelijkheden van inwoners om mee te denken, een reactie te geven of een zienswijze in te dienen." ​

De ingebruikname van de hoogspanningsverbinding is in de planning van netbeheerder TenneT voorzien tussen 2034 en 2036.