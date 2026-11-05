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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Breda

Aangepast

De stroomstoring in Breda is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds kwart over drie vanmiddag zonder stroom. De storing duurde slechts vier minuten.

Gevonden voor jou

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het ging om een deel van postcodegebieden 4836, 4838 en 4839 in Breda.

Ook in de gemeente Etten-Leur werd een postcodegebied getroffen door deze storing.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

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