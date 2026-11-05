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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Breda
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De stroomstoring in Breda is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds kwart over drie vanmiddag zonder stroom. De storing duurde slechts vier minuten.
De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het ging om een deel van postcodegebieden 4836, 4838 en 4839 in Breda.
Ook in de gemeente Etten-Leur werd een postcodegebied getroffen door deze storing.
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