Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Etten-Leur

De stroomstoring in Etten-Leur is vandaag binnen enkele minuten verholpen. Minder dan 25 adressen hadden hier last van.

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De storing begon om kwart over drie vanmiddag en was al vier minuten later opgelost. Het ging om een deel van postcodegebied 4873 in Etten-Leur. Ook enkele adressen in Breda waren getroffen.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt wat er precies is gebeurd.