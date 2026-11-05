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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Etten-Leur

Aangepast

De stroomstoring in Etten-Leur is vandaag binnen enkele minuten verholpen. Minder dan 25 adressen hadden hier last van.

Gevonden voor jou

De storing begon om kwart over drie vanmiddag en was al vier minuten later opgelost. Het ging om een deel van postcodegebied 4873 in Etten-Leur. Ook enkele adressen in Breda waren getroffen.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt wat er precies is gebeurd.

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