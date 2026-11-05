Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Breda

De stroomstoring in Breda is donderdagmiddag opgelost. Minder dan 25 adressen zaten zonder stroom. De storing begon om kwart over drie en was binnen enkele minuten verholpen.

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De storing trof een deel van postcodegebieden 4836, 4838 en 4839 in Breda. Ook in Etten-Leur waren enkele adressen getroffen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kabels en leidingen.