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Buurtbus crasht op rotonde in Oss en raakt zwaar beschadigd

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De bus raakte door de crash zwaar beschadigd (foto: Siem Breunese/SQ Vision).
De bus raakte door de crash zwaar beschadigd (foto: Siem Breunese/SQ Vision).

Een buurtbus is donderdagmiddag gecrasht op een rotonde in Oss. De chauffeur zou zijn verblind door de zon en knalde daardoor tegen een lantaarnpaal. De chauffeur en twee passagiers raakten wonder boven wonder niet gewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde op de John F. Kennedybaan. De chauffeur raakte eerst een lantaarnpaal, reed daarna de rotonde op, ramde verschillende borden en bosjes en kwam midden op de rotonde tot stilstand.

De chauffeur en passagiers raakten niet gewond. De bus raakte wel zwaar beschadigd: er kwam nog olie de weg op lopen.

De gemeente heeft de borden, lantaarnpaal en bosjes weer rechtgezet. Een berger heeft de kapotte bus weggesleept.

Foto: Siem Breunese/SQ Vision.
Foto: Siem Breunese/SQ Vision.

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