Nieuwe voorzitter stuurgroep De Baars aangesteld

Wethouder Teun van den Brand is benoemd tot voorzitter van de stuurgroep De Baars. Hij zal samen met vier andere bestuurders werken aan de plannen voor het gebied. De stuurgroep richt zich op duurzame energie en klimaatadaptatie.

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Teun van den Brand, wethouder van Goirle, is sinds 4 november de nieuwe voorzitter van de stuurgroep De Baars. Hij vormt samen met wethouders Wouter Bollen (Hilvarenbeek), Yusuf Çelik (Tilburg), Fons Potters (Oisterwijk) en bestuurder Mado Ruijs van Waterschap De Dommel het team dat de gebiedsontwikkeling verder vormgeeft.

De Baars is een gebied waar gemeenten Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk en Tilburg en waterschap De Dommel samenwerken aan plannen voor duurzame energie en klimaatadaptatie. Het doel is om oplossingen te vinden die verschillende functies zoals wonen, landbouw, natuurbehoud en recreatie combineren.

Planning voor de komende jaren

De planning voor het project is verdeeld over meerdere fasen. Begin 2027 wordt de Omgevingseffectrapportage (OER) afgerond. Hierin worden de effecten van mogelijke oplossingen voor energie en water onderzocht. Daarna wordt een gebiedsbeeld opgesteld waarin alle plannen samenkomen, en inwoners kunnen daar in het voorjaar van 2027 op reageren.

In juni en juli 2027 nemen de vier gemeenteraden en het waterschap een besluit over de gebiedsvisie. De voorkeursoplossingen voor windenergie en wateropgaven worden in de tweede helft van dat jaar bepaald en vastgelegd in een omgevingsprogramma. Inwoners krijgen de mogelijkheid om hierop te reageren via een inspraakprocedure.

Vanaf 2028 worden de plannen verder uitgewerkt en vergunningen aangevraagd. De uitvoering van de projecten, zoals waterberging en windmolens, staat gepland voor 2029 of 2030, zodra alle vergunningen zijn geregeld.