Carnavalsartiesten zetten haak- en breiclub op z'n kop met nieuwe videoclip

De breinaalden bleven even liggen, want de voetjes gingen van de vloer. Bij de haak- en breiclub van een woonzorgcentrum in Breda was het donderdagmiddag één groot carnavalsfeest. Een groep door de wol geverfde artiesten nam er een videoclip op voor een nieuwe carnavalskraker.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet