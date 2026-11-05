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BRABANT VANDAAG

Carnavalsartiesten zetten haak- en breiclub op z'n kop met nieuwe videoclip

Aangepast

De breinaalden bleven even liggen, want de voetjes gingen van de vloer. Bij de haak- en breiclub van een woonzorgcentrum in Breda was het donderdagmiddag één groot carnavalsfeest. Een groep door de wol geverfde artiesten nam er een videoclip op voor een nieuwe carnavalskraker. 

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

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