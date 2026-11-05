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Carnavalsartiesten zetten haak- en breiclub op z'n kop met nieuwe videoclip
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De breinaalden bleven even liggen, want de voetjes gingen van de vloer. Bij de haak- en breiclub van een woonzorgcentrum in Breda was het donderdagmiddag één groot carnavalsfeest. Een groep door de wol geverfde artiesten nam er een videoclip op voor een nieuwe carnavalskraker.
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