Navigatie overslaan
Ontdek
BRABANT VANDAAG

Een scooter, vijf politieauto's en een heli: hoe werkt zo'n achtervolging?

Aangepast

Een 18-jarige scooterrijder heeft woensdagavond in Best voor een wilde achtervolging gezorgd. Toen agenten hem wilden controleren, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Vijf politieauto's en zelfs een politiehelikopter werden ingezet om hem te vinden. Maar hoe ver kan de politie eigenlijk gaan tijdens zo'n achtervolging? En wanneer wordt er een helikopter ingezet?

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Meer zien van Brabant Vandaag?

Brabant Vandaag is dagelijks te zien om 17.30 uur op Omroep Brabant.

De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.

Hier lees je alle verhalen uit Brabant Vandaag.

Meer uit Brabant Vandaag

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.