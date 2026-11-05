Een scooter, vijf politieauto's en een heli: hoe werkt zo'n achtervolging?

Een 18-jarige scooterrijder heeft woensdagavond in Best voor een wilde achtervolging gezorgd. Toen agenten hem wilden controleren, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Vijf politieauto's en zelfs een politiehelikopter werden ingezet om hem te vinden. Maar hoe ver kan de politie eigenlijk gaan tijdens zo'n achtervolging? En wanneer wordt er een helikopter ingezet?

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Meer zien van Brabant Vandaag? Brabant Vandaag is dagelijks te zien om 17.30 uur op Omroep Brabant. De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+. Hier lees je alle verhalen uit Brabant Vandaag.