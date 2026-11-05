Werkzaamheden aan asfaltdrempels in Deurne

In Deurne worden van vrijdag 20 november tot en met dinsdag 1 december diverse asfaltdrempels aangelegd en hersteld. Dit gebeurt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens de werkzaamheden zijn de betreffende wegen afgesloten voor doorgaand verkeer.

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De werkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud van de openbare ruimte. Het doel is om een veilige en comfortabele verkeerssituatie te creëren voor alle weggebruikers.

Op verschillende locaties binnen de gemeente worden nieuwe asfaltdrempels aangelegd en bestaande drempels vervangen of hersteld. Zo komen er twee nieuwe drempels aan de Zonnewende en twee aan de Klaverweg. Aan de Vuurlinie worden drie drempels aangelegd. Daarnaast worden kunststofdrempels vervangen door asfaltdrempels aan de Koeweideweg en de Zandstraat. Het asfaltplateau bij de kruising Lupinenweg-Elzenweg wordt hersteld.

Omleidingen en bereikbaarheid

De wegen waar gewerkt wordt, zijn tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Omleidingen worden ter plekke aangegeven. Voor hulpdiensten blijven de locaties altijd bereikbaar. Omwonenden worden door de aannemer geïnformeerd over de werkzaamheden.

Mogelijke vertraging

Onvoorziene omstandigheden, zoals langdurige regen, kunnen de voortgang van het werk vertragen. In dat geval worden de werkzaamheden uitgesteld naar een later moment.