Te hard rijden of telefoon vast: tientallen fatbikers krijgen boete

De politie en gemeente hebben donderdagmiddag dertig boetes uitgedeeld aan fatbikers in het centrum van Etten-Leur. Het ging onder meer om fatbikers die te hard reden of hun mobiele telefoon vasthielden tijdens het rijden.

De controle werd gedaan door politiestudenten, agenten en handhavers van de gemeente. Aanleiding waren klachten uit de buurt van overlast van fatbikes. Ook de politie had die overlast al vaker gezien.

Het team besloot te controleren op technische eisen, zoals de maximumsnelheid en de werking van de remmen en banden. Uiteindelijk deelden de agenten en handhavers dertig boetes uit.

Zo fietsten meerdere fatbikers in het winkelgebied of tegen de rijrichting in, hielden sommigen een mobiele telefoon in hun hand tijdens het fietsen of reden ze te hard. Anderen hadden gladde banden of konden hun identiteitsbewijs niet laten zien.