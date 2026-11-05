Heeze-Leende biedt gratis SlimWonen App aan

Inwoners van Heeze-Leende kunnen met de gratis SlimWonen App hun energieverbruik en kosten bijhouden. De app biedt ook tips om te besparen en informatie over zonnepanelen.

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De gemeente Heeze-Leende stelt de SlimWonen App beschikbaar voor haar inwoners. Hiermee kunnen huishoudens dagelijks hun gas- en stroomverbruik inzien, inclusief de bijbehorende kosten.

Ook geeft de app inzicht in de hoeveelheid stroom die zonnepanelen terugleveren aan het elektriciteitsnet. Zo krijgen gebruikers een compleet overzicht van hun energieverbruik en eventuele teruglevering.

Praktische tips en hulp

Naast verbruiksgegevens biedt de app praktische bespaartips en uitdagingen om energie te besparen. Daarnaast is er informatie beschikbaar over woningisolatie, lokale acties, subsidies en energiehulp.

Hoe werkt het?

Inwoners kunnen via een speciale website een gratis activatiecode aanvragen. Deze wordt per post toegestuurd. Na ontvangst kunnen zij de app downloaden en activeren.