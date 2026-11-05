Fietser ernstig gewond na ongeluk in Oosterhout

Een fietser is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Oosterhout. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond vijf uur op het fietspad langs de Bredaseweg. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen meteen naar de plek van het ongeval toe.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er iemand anders bij het ongeluk betrokken was. De politie heeft een deel van de weg en het fietspad afgesloten voor onderzoek.