Navigatie overslaan
Ontdek

Fietser ernstig gewond na ongeluk in Oosterhout

Aangepast
Een fietser raakte ernstig gewond bij een ongeluk in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Een fietser raakte ernstig gewond bij een ongeluk in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Een fietser is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Oosterhout. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond vijf uur op het fietspad langs de Bredaseweg. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen meteen naar de plek van het ongeval toe.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er iemand anders bij het ongeluk betrokken was. De politie heeft een deel van de weg en het fietspad afgesloten voor onderzoek.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.