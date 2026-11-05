Kinderen ontdekken sport en cultuur in Veldhoven

In Veldhoven is op woensdag 4 november het programma Sjors Sportief en Creatief gestart. Basisschoolleerlingen uit groep 1 tot en met 8 kunnen hiermee kennismaken met sportieve en creatieve activiteiten.

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Het initiatief is bedoeld om kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende sporten en culturele bezigheden. Het programma richt zich op alle basisschoolleerlingen in Veldhoven, van de jongste tot de oudste groepen.

Wethouder Ron Dillen, verantwoordelijk voor sport, en wethouder Paul van Liempd, die cultuur in zijn portefeuille heeft, gaven het officiële startsein. Dit gebeurde op woensdag 4 november.

Met Sjors Sportief en Creatief kunnen kinderen ontdekken welke activiteiten hen het meest aanspreken. Het programma biedt een breed scala aan mogelijkheden, zodat er voor ieder wat wils is.

Het doel is om kinderen te stimuleren om actief bezig te zijn, zowel fysiek als creatief. Door deel te nemen kunnen ze hun talenten ontdekken en nieuwe hobby’s ontwikkelen.