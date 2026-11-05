FC Eindhoven mist Zakaria Haddaoui dit seizoen

FC Eindhoven moet het de rest van het seizoen doen zonder middenvelder Zakaria Haddaoui. Hij heeft een operatie ondergaan en kan pas bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aansluiten.

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Zakaria Haddaoui, middenvelder van FC Eindhoven, is voor langere tijd uitgeschakeld. Enkele weken geleden maakte hij zijn rentree na een langdurige blessure in een oefenwedstrijd tegen Willem II. Kort daarna bleek dat een operatie nodig was.

De ingreep is succesvol verlopen, maar het herstel vergt tijd. Volgens de club kan Haddaoui pas tijdens de voorbereiding op het volgende seizoen weer bij de selectie aansluiten.

FC Eindhoven moet het hierdoor de rest van het huidige seizoen zonder de creatieve middenvelder stellen.