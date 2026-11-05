Deel Tilburgse kermis niet langer op Besterdplein: ‘Jammer voor de buurt’

Een deel van de Tilburgse kermis verdwijnt volgend jaar van het Besterdplein en wordt verplaatst naar de Schouwburgpromenade. Buurtbewoners hebben gemengde gevoelens over deze verhuizing. "Voor de winkeliers is het beter, maar voor de kinderen en voor de meeste mensen hier in de buurt denk ik dat het wel jammer is", zegt buurtbewoner Achmed.

De gemeente hoopt dat de doorstroming voor bezoekers wordt verbeterd door de verplaatsing. Winkeleigenaresse Jolanda is blij met de verplaatsing. “Voor ons winkeliers is het niet erg, want wij hebben heel veel last van de herrie. En de klanten komen niet meer binnen. Dus voor ons is het alleen maar fijn dat mensen hier toch kunnen parkeren en dan alsnog naar de kermis kunnen.”

Buurtbewoner Frank vindt het jammer dat de kermis gaat verdwijnen van het plein. “Dat vind ik echt helemaal niks. Het gemoedelijke en de loop van de mensen maakt de kermis hier zo mooi.”

Nostalgische kermis

Ans woont al bijna vijftig jaar op het plein. “Het is een nostalgische kermis. Dat vind ik wel leuk, omdat de muziek anders is”, zegt Ans. Ze vindt het prima dat de kermis verplaatst wordt.

“Dan hebben de mensen die hier naar de kermis komen, meer gelegenheid om de auto kwijt te kunnen. Dat is makkelijker voor mensen die van buiten de stad komen”, aldus Ans.