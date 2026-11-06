Ziekenhuispersoneel maakt zich grote zorgen: 'Afstand naar OK onacceptabel'
Verpleegkundigen, gynaecologen en kinderartsen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg maken zich grote zorgen over een langere route van de verloskamers naar de operatiekamer. Door het sluiten van de nabijgelegen operatiekamers in de nacht moeten vrouwen voor spoedoperaties straks naar de nieuwbouw. Volgens het personeel duurt dat vervoer ongeveer acht minuten en dat vinden ze te lang. Het ziekenhuis is het daar niet mee eens en zegt dat de zorg veilig blijft.
Nu duurt de route volgens verpleegkundigen ongeveer anderhalve minuut. Ze zijn bang dat de extra reistijd gevaarlijk kan zijn als een moeder of baby onmiddellijk hulp nodig heeft. In een brief aan de Raad van Bestuur van het ETZ noemen ze onder meer spoedkeizersneden en ernstig bloedverlies bij moeders als grote risicofactoren.
“Extra transporttijd vergroot aantoonbaar risico’s voor moeder en kind. Dit vinden wij onacceptabel”, schrijven de verpleegkundigen.
Zorgen over spoedgevallen
Ook gynaecologen en kinderartsen hebben het bestuur gewaarschuwd. In een brief van begin oktober, die Omroep Brabant in handen heeft, stellen zij dat een vertraging van enkele minuten bij de meest urgente bevallingen ernstige gevolgen kan hebben. "Moeders en kinderen worden hier de dupe van", schrijven ze in de brief. De artsen willen dat de operatiekamers dicht bij de verloskamers ’s nachts openblijven.
De verandering hangt samen met de nieuwbouw bij het ETZ en een tekort aan operatiepersoneel. Het ziekenhuis wil daarom de operatiekamers in het bestaande gebouw ’s nachts sluiten. De afdeling verloskunde blijft voorlopig op de huidige plek.
Ziekenhuis: zorg blijft veilig
Het ETZ zegt de zorgen te begrijpen, maar stelt dat de veiligheid van patiënten ook in de nieuwe situatie gewoon gewaarborgd is. Volgens het ziekenhuis is het besluit zorgvuldig voorbereid, in overleg met de medische staf. Daarbij is onder meer gekeken naar de totale acute zorg, beschikbare medewerkers en blijft zorg voldoen aan de professionele richtlijnen, aldus het ETZ. Ook heeft volgens het ziekenhuis afstemming met inspectie plaatsgevonden over de gemaakte afwegingen en het proces van besluitvorming.
Een woordvoerder benadrukt dat het ETZ een groot traumacentrum heeft met alle faciliteiten voor acute zorg en waar dag en nacht een operatieteam klaarstaat. Volgens het ziekenhuis bepaalt de transporttijd daarom niet als enige hoe snel een patiënt geopereerd kan worden. Ook de beschikbaarheid van het team speelt daarbij een rol.
In gesprek
“De kwaliteit en veiligheid van zorg staan altijd voorop. Dat geldt voor alle patiënten en dus ook voor vrouwen die acute verloskundige zorg nodig hebben”, aldus het ETZ. Het ziekenhuis zegt met betrokken medewerkers over hun zorgen in gesprek te gaan.
Die geruststelling neemt de bezwaren van de briefschrijvers niet weg. Zij blijven benadrukken dat de langere route bij de meest urgente situaties kostbare tijd kan kosten.
Vragen aan het politiek
De politieke partij Belang van Tilburg (BvT) deelt de zorgen van de verpleegkundigen, gynaecologen en kinderartsen. BvT heeft er vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
Debbie Struijk van de partij erkent dat het ziekenhuis zelf over de inrichting van de zorg gaat. “Maar de kwaliteit en bereikbaarheid van acute geboortezorg raakt rechtstreeks aan de volksgezondheid.”
“De mensen die daadwerkelijk aan het bed staan en door de hal moeten rennen, zijn niet gehoord. We hopen dat het college van B en W bewustwording kan creëren bij de mensen die deze beslissing hebben genomen”, zegt Struijk.
Een woordvoerder van het ziekenhuis wil benadrukken dat patiëntveiligheid voorop staat in het ziekenhuis en dat die niet in het geding is. Ook niet op de afdeling verloskunde. Ze weerspreekt dat medewerkers niet gehoord zouden zijn.