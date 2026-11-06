Ziekenhuispersoneel maakt zich grote zorgen: 'Afstand naar OK onacceptabel'

Verpleegkundigen, gynaecologen en kinderartsen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg maken zich grote zorgen over een langere route van de verloskamers naar de operatiekamer. Door het sluiten van de nabijgelegen operatiekamers in de nacht moeten vrouwen voor spoedoperaties straks naar de nieuwbouw. Volgens het personeel duurt dat vervoer ongeveer acht minuten en dat vinden ze te lang. Het ziekenhuis is het daar niet mee eens en zegt dat de zorg veilig blijft.

Nu duurt de route volgens verpleegkundigen ongeveer anderhalve minuut. Ze zijn bang dat de extra reistijd gevaarlijk kan zijn als een moeder of baby onmiddellijk hulp nodig heeft. In een brief aan de Raad van Bestuur van het ETZ noemen ze onder meer spoedkeizersneden en ernstig bloedverlies bij moeders als grote risicofactoren. “Extra transporttijd vergroot aantoonbaar risico’s voor moeder en kind. Dit vinden wij onacceptabel”, schrijven de verpleegkundigen. Zorgen over spoedgevallen

Ook gynaecologen en kinderartsen hebben het bestuur gewaarschuwd. In een brief van begin oktober, die Omroep Brabant in handen heeft, stellen zij dat een vertraging van enkele minuten bij de meest urgente bevallingen ernstige gevolgen kan hebben. "Moeders en kinderen worden hier de dupe van", schrijven ze in de brief. De artsen willen dat de operatiekamers dicht bij de verloskamers ’s nachts openblijven. De verandering hangt samen met de nieuwbouw bij het ETZ en een tekort aan operatiepersoneel. Het ziekenhuis wil daarom de operatiekamers in het bestaande gebouw ’s nachts sluiten. De afdeling verloskunde blijft voorlopig op de huidige plek.