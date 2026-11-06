Deze ouderen figureren in videoclip nieuw carnavalsnummer: 'Geweldig'

De Brabantse sjaals zwieren donderdagmiddag door de lucht en de advocaatjes vliegen je om de oren bij verzorgingstehuis Elisabeth in Breda. Door de speakers klinkt het nieuwe nummer 'Provinsjaal', van Ome Thoom, Peter Selie en De Tappers. En de leden van de haak- en breiclub uit dit verzorgingstehuis? Die speelden vandaag de hoofdrol in hun videoclip. "Ik vind het geweldig om mee te doen", zegt bewoonster Lia met een brede glimlach.

Floortje Steigenga Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Dat de videoclip juist hier wordt opgenomen, is geen toeval. Carnavalsartiest Ome Thoom wilde samen met Peter Selie en De Tappers ook mensen bereiken voor wie carnaval vieren in de stad niet meer vanzelfsprekend is. "De jeugd kan volop carnavallen, maar veel ouderen kunnen niet meer de stad in of zijn alleen", vertelt hij. "Hoe mooi is het dan als we het carnaval een beetje naar hen toe brengen?" Bewoonster Lia Brinkman (80) zit er ondertussen helemaal in. "Tot nu toe is het fantastisch. En nu krijgen we ook nog een lekker advocaatje en een biertje. Wat wil je nog meer?" Lia is fanatiek breister en heeft voor de opnames haar breiwerkje, met breinaalden en al, op haar hoofd gezet.

Bewoonster Lia (80) is fanatiek breister in de club. (foto: Floortje Steigenga)

Iedere donderdagmiddag komt de groep bij elkaar om te haken en te breien. Toen Ome Thoom op zoek was naar figuranten voor zijn videoclip, belde hij het verzorgingstehuis. Zo kwam hij bij Lia en de andere leden van de club terecht. "Ik was meteen enthousiast", vertelt Lia. Maar ze had wel één voorwaarde. "We werken graag mee, maar om vier uur moeten jullie wel weg zijn. Dan hebben we zin in een neutje!"

Voorbereiden op de opnames hoefde volgens haar niet. "Nee hoor! Ik heb mijn hele leven carnaval gevierd in Breda. Dat is nu natuurlijk wel iets minder op mijn leeftijd. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, hè? Proost!" Ze steekt haar pilsje de lucht in. Ook Annemiek (85) is aan het genieten. Tussen de opnames door lepelt ze haar advocaatje leeg. "Ik vind het leuk dat ze ons erbij betrekken. Anders zitten veel mensen een hele middag alleen thuis. Nu komen we er eventjes uit en kun je andere mensen ontmoeten." Dat is precies wat de carnavalsartiesten met 'Provinsjaal' willen uitstralen. "We willen dat iedereen zwaait met de provinsjaal. Iedereen moet mee kunnen doen." Volgens hem draait carnaval om meer dan alleen feest en gekkigheid. "Het gaat ook om verbinding en naar elkaar omkijken." Bewoonster Jannie (92) kan zelf niet meer handwerken, maar slaat de wekelijkse creatieve bijeenkomst nooit over. "Ik kom hier voor de gezelligheid en die maken we met zijn allen. Sommigen zitten hier echt te haken en te breien alsof hun leven ervan afhangt!"

Jannie (92) komt vooral voor de gezelligheid naar de creabea-club. (foto: Floortje Steigenga)

Dat is tijdens de opnames goed te zien. Terwijl de carnavalsartiesten luidkeels meezingen met het nummer, breien sommige dames onverstoord verder. Jannie woont nog niet zo lang in Breda en komt oorspronkelijk uit Rotterdam. "Maar ik heb carnaval vroeger wel een beetje meegemaakt hoor. Ik heb altijd braaf meegedaan", zegt ze giechelend. De stad in gaan zit er tegenwoordig niet meer in. "Probeer met die drukte maar eens met een rollator door de stad te gaan. Dat gaat gewoon niet. Dus dit is voor mij wel voor herhaling vatbaar!"

Iedereen doet vrolijk mee tijdens de clipopnames. (Foto: Floortje Steigenga)

Ook Henk (92) is erbij. Zijn vrouw zit bij de creabeaclub. "En de nabespreking is altijd in het café. Dat vind ik natuurlijk belangrijk om bij te zijn", zegt hij met een knipoog. Zelf carnaval vieren in de stad lukt ook hem niet meer. "Met een scootmobiel is het gewoon te druk. Daarom vind ik het geweldig dat ze hier komen." Voor Ome Thoom is dat uiteindelijk waar het nummer om draait. "Carnaval gaat ook om ervoor zorgen dat niemand zich vergeten voelt." En donderdagmiddag lukt dat in ieder geval aardig: tussen de breinaalden, advocaatjes en Brabantse sjaals doet iedereen vrolijk mee.