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Vrachtwagen blijkt te hoog voor viaduct bij Vught en moet keren
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Een vrachtwagenchauffeur (45) heeft donderdagmiddag voor file op de A65 bij Vught gezorgd. Zijn vrachtwagen bleek een halve meter te hoog voor het viaduct en dus kon hij niet doorrijden.
De chauffeur was niet tegen het viaduct aangereden, maar kon ook niet verder. Het viaduct was 4,1 meter hoog en de vrachtwagen 4,6 meter. "Dat had de chauffeur dus goed ingeschat", schrijft de Verkeerspolitie Oost-Brabant op sociale media.
De vrachtwagen moest keren. Rijkswaterstaat sloot de weg daarom af en dat zorgde voor flink wat drukte op de wegen rondom Vught.
De chauffeur kreeg een boete van 1200 euro. Ook moet hij nog een boete van 190 euro betalen omdat hij een spiegel miste.
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