Vrachtwagen blijkt te hoog voor viaduct bij Vught en moet keren

Een vrachtwagenchauffeur (45) heeft donderdagmiddag voor file op de A65 bij Vught gezorgd. Zijn vrachtwagen bleek een halve meter te hoog voor het viaduct en dus kon hij niet doorrijden.

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De chauffeur was niet tegen het viaduct aangereden, maar kon ook niet verder. Het viaduct was 4,1 meter hoog en de vrachtwagen 4,6 meter. "Dat had de chauffeur dus goed ingeschat", schrijft de Verkeerspolitie Oost-Brabant op sociale media.