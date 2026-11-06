Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring in Woudrichem: onderzoek naar oorzaak

Aangepast

In Woudrichem is sinds vier over twee ’s nachts een stroomstoring. De oorzaak wordt onderzocht en naar verwachting is de storing rond kwart over zes opgelost.

Gevonden voor jou

Een deel van postcodegebied 4285 in Woudrichem, gemeente Altena, heeft sinds vannacht geen stroom. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, is bezig om de storing te verhelpen.

De oorzaak van de storing is nog onbekend. De verwachting is dat het probleem rond kwart over zes ’s ochtends is opgelost. Tot die tijd kan het elektriciteitsnet in het getroffen gebied niet worden gebruikt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.