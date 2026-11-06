Stroomstoring in Woudrichem: onderzoek naar oorzaak

In Woudrichem is sinds vier over twee ’s nachts een stroomstoring. De oorzaak wordt onderzocht en naar verwachting is de storing rond kwart over zes opgelost.

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Een deel van postcodegebied 4285 in Woudrichem, gemeente Altena, heeft sinds vannacht geen stroom. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, is bezig om de storing te verhelpen.

De oorzaak van de storing is nog onbekend. De verwachting is dat het probleem rond kwart over zes ’s ochtends is opgelost. Tot die tijd kan het elektriciteitsnet in het getroffen gebied niet worden gebruikt.