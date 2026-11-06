Stroomstoring in Lierop

In Lierop is sinds vannacht rond drie uur een stroomstoring actief. De storing treft een deel van postcodegebied 5715 in de gemeente Someren. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend. Naar verwachting is het probleem opgelost rond kwart over vijf.

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De netbeheerder is bezig met het verhelpen van de storing in Lierop. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen precies getroffen zijn. Volgens de planning moet de stroomvoorziening rond kwart over vijf weer hersteld zijn.

De storing begon vannacht om drie minuten over drie en treft een deel van postcodegebied 5715. Lierop ligt in de gemeente Someren.