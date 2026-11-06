Man valt hupverleners lastig die auto blussen waarin hij lag te slapen

Tijdens het blussen van een autobrand zijn hulpverleners donderdagavond lastiggevallen door een man die vlak daarvoor in deze auto lag te slapen. De auto stond in een bosgebied aan de Oude Rijksweg bij Schaijk. Het vuur werd rond halfeen 's nachts ontdekt.

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Terwijl de brandweer bezig was met het blussen van de auto, ontstond een korte worsteling tussen de man en de politie. Daarop werd hij korte tijd geboeid tot hij was gekalmeerd.

Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht. De auto is uitgebrand.