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Ontdek

Man valt hupverleners lastig die auto blussen waarin hij lag te slapen

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

Tijdens het blussen van een autobrand zijn hulpverleners donderdagavond lastiggevallen door een man die vlak daarvoor in deze auto lag te slapen.  De auto stond in een bosgebied aan de Oude Rijksweg bij Schaijk. Het vuur werd rond halfeen 's nachts ontdekt. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Terwijl de brandweer bezig was met het blussen van de auto, ontstond een korte worsteling tussen de man en de politie. Daarop werd hij korte tijd geboeid tot hij was gekalmeerd. 

Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht. De auto is uitgebrand. 

  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
    Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

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