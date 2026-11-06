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Stroomstoring in Woudrichem: herstel verwacht rond middaguur

In Woudrichem, gemeente Altena, is een stroomstoring sinds vanochtend acht over acht. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over twaalf is opgelost.

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Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen getroffen zijn door de stroomstoring in Woudrichem. De storing treft in ieder geval een deel van postcodegebied 4285.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen, werkt momenteel aan het herstel. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

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