Nieuw hoogspanningsstation gepland bij Hilvarenbeek, Oirschot en Oisterwijk

Er komt een nieuw hoogspanningsstation in de regio Hilvarenbeek, Oirschot en Oisterwijk. De locatie is nog niet bepaald, maar inwoners kunnen vanaf vandaag tot en met 17 december reageren op de plannen.

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Het geplande 150/20 kilovolt (kV) hoogspanningsstation is bedoeld om de netcongestie in de regio op te lossen. Netcongestie betekent dat het elektriciteitsnet overbelast raakt en niet meer voldoende capaciteit heeft. Het nieuwe station moet ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet behouden blijft.

Om de plannen toe te lichten en inwoners te betrekken, organiseren provincie Noord-Brabant en netwerkbeheerder TenneT vier inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kun je vragen stellen, meedenken en je mening geven over het project. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 16 november in Oirschot.

Locaties en tijden

De inloopbijeenkomst op 16 november wordt gehouden bij 't Zand Brabants Gastvrij aan de Bestseweg 52 in Oirschot. Je kunt daar terecht tussen drie en vijf uur ’s middags en tussen zeven en negen uur ’s avonds. Een tweede bijeenkomst volgt op 23 november in Diessen, bij Hercules Diessen aan de Rijtseweg 1. De tijden zijn hetzelfde als in Oirschot.

Voor wie niet aanwezig kan zijn bij een fysieke bijeenkomst, is er een digitale uitzending gepland. Deze vindt plaats op 26 november om vier uur ’s middags via Microsoft Teams. Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet nodig.

Het is mogelijk om tot en met 17 december te reageren op de plannen voor het hoogspanningsstation. Provincie Noord-Brabant en TenneT verzamelen alle inbreng om een geschikte locatie te bepalen.