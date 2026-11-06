Sinterklaas komt op 15 november naar Vught

Op zondag 15 november arriveert Sinterklaas om half twee in Vught. Hij wordt rond kwart over drie officieel ontvangen bij het Raadhuis door burgemeester Chantal Nijkerken-de Haan.

Gevonden voor jou

Sinterklaas begint zijn intocht bij het Lievevrouwepark in Vught. Samen met zijn pieten trekt hij door het centrum naar het Raadhuis. Langs de route kunnen bewoners een vlag ophangen om de stoet feestelijk te verwelkomen.

Feestelijke middag

De intocht biedt vermaak voor jong en oud. Langs de route en bij het Raadhuis zorgen Sinterklaas en zijn pieten voor een gezellige sfeer. Kinderen kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd, waarbij ze kans maken op een persoonlijk bezoek van de Sint.

Bereikbaarheid

Vanwege beperkte parkeergelegenheid wordt bezoekers gevraagd om lopend of met de fiets te komen. Dit helpt om drukte in het centrum te voorkomen.

Rolstoelplaatsen

Bij het Raadhuis zijn speciale plekken ingericht voor rolstoelgebruikers, zodat iedereen de intocht goed kan volgen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van Sinterklaas Vught.