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Werkbus zwaar beschadigd na botsing met vangrail in Breda

Aangepast

Een werkbus is tegen een vangrail gebotst op de Crogtdijk in Breda. Door de klap brak de vangrail af en kwam die in de voorkant van de bus terecht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder reed weg bij een tankstation en botste bij het oprijden van de Crogtdijk tegen de vangrail. Ambulancepersoneel keek de bestuurder na, maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Rijbaan dicht
De politie zette één rijbaan af. Dat zorgde tijdelijk voor drukte op de weg.

Een berger kwam naar de plek om de werkbus weg te halen. De afgebroken vangrail is naast de weg gelegd.

Vangrail door werkbus in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Vangrail door werkbus in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

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