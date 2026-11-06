Eerste nachtvorst een feit, maar wel een stuk later dan gebruikelijk

Voor het eerst dit najaar heeft het gevroren in Brabant. In onze provincie kwam de temperatuur in grote lijnen uit op 0 tot -1 graad, op sommige plekken werd het nog net iets kouder. Daarmee is de eerste vorst later dan gebruikelijk: tussen 1996 en 2025 lag de eerste lokale vorstdag rond 25 oktober.

Echt wintergevoel “Je krijgt er een klein beetje een wintergevoel van”, vertelde Jonny Willemsen van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. “En ook de aanblik: een knalblauwe lucht met zon en van die lange schaduwen. Dat geeft echt dat wintergevoel.”

Het is voor het eerst sinds 15 mei dat het weer vroor op waarneemhoogte. De eerste vorst aan de grond was er al op 25 september.

Vrijdag krijgen we sowieso te maken met veel zonneschijn. “Daarbij staat er een wind uit het oosten, kracht 2 of 3”, zegt Willemsen. “Die wind maakt het voor het gevoel nog net wat meer winters.”

In de loop van de dag stijgt de temperatuur naar een graad of 9. Het blijft droog, maar in de nacht zijn er wel vrij veel wolken.

Weekend en daarna

Ook zaterdagochtend hebben we te maken met veel bewolking, maar ook af en toe zon. Helemaal aan het eind van de middag en zaterdagavond kan er een klein beetje regen vallen. Het wordt dan een graad of 10.

De dagen daarna blijft het grotendeels droog. “Waarschijnlijk volgt er woensdag een omslag”, zegt Willemsen. “Dan krijgen we met meer wolken te maken, met regen, een aantrekkende wind en waarschijnlijk ook een hogere temperatuur. Waar we tot en met dinsdag waarschijnlijk op maximaal 10 graden uitkomen, gaan we er daarna ruim overheen.”