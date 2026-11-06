Ondernemersontbijt in Goirle met focus op digitale veiligheid

De gemeente Goirle organiseert op 19 november een ondernemersontbijt. Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers praktische tips over digitale veiligheid. Het evenement vindt plaats in Klooster Nieuwkerk.

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Het ondernemersontbijt biedt ondernemers uit Goirle en omgeving de kans om elkaar beter te leren kennen en ervaringen te delen. Het evenement richt zich daarnaast op een actueel thema: digitale veiligheid. Cybercriminaliteit vormt namelijk een groeiend risico voor bedrijven.

Platform Veilig Ondernemen Zeeland West-Brabant zal aanwezig zijn om praktische handvatten te bieden. Ondernemers leren hoe ze hun bedrijf beter kunnen beschermen tegen digitale dreigingen en krijgen inzicht in maatregelen die ze zelf kunnen nemen.

Praktische informatie

Het ontbijt vindt plaats op donderdag 19 november 2026 van half acht tot tien uur ’s ochtends. De locatie is Klooster Nieuwkerk, gelegen aan Nieuwkerk 2 in Goirle. Deelname is gratis.

Ondernemers die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden via het ondernemersloket van de gemeente Goirle.