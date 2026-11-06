Wegafsluiting Rogier van der Weijdensingel in Waalwijk voor evenement

Op 9 april 2026 wordt een deel van de Rogier van der Weijdensingel in Waalwijk afgesloten voor het evenement Streetwise. De afsluiting is van 8.30 uur tot 12.30 uur.

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Het evenement Streetwise vindt plaats naast Rubenslaan 2 in Waalwijk. Tijdens deze activiteit wordt een gedeelte van de Rogier van der Weijdensingel tijdelijk afgesloten, zodat de weg anders kan worden gebruikt dan normaal.