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Wegafsluiting Rogier van der Weijdensingel in Waalwijk voor evenement

Op 9 april 2026 wordt een deel van de Rogier van der Weijdensingel in Waalwijk afgesloten voor het evenement Streetwise. De afsluiting is van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Gevonden voor jou

Het evenement Streetwise vindt plaats naast Rubenslaan 2 in Waalwijk. Tijdens deze activiteit wordt een gedeelte van de Rogier van der Weijdensingel tijdelijk afgesloten, zodat de weg anders kan worden gebruikt dan normaal.

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