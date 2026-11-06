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Lichtreclame bij Rabobank Waalwijk krijgt groen licht
De gemeente Waalwijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van lichtreclame bij Rabobank aan de Cartografenweg. Het besluit is op 4 november bekendgemaakt.
Het gaat om een vergunning voor bouwactiviteiten, zowel technisch als volgens het omgevingsplan. De Rabobank wil met de lichtreclame haar zichtbaarheid aan de Cartografenweg verbeteren.
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