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Lichtreclame bij Rabobank Waalwijk krijgt groen licht

De gemeente Waalwijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van lichtreclame bij Rabobank aan de Cartografenweg. Het besluit is op 4 november bekendgemaakt.

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Het gaat om een vergunning voor bouwactiviteiten, zowel technisch als volgens het omgevingsplan. De Rabobank wil met de lichtreclame haar zichtbaarheid aan de Cartografenweg verbeteren.

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