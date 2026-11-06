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Cross for the Crocus 2027 krijgt groen licht in Dorst

De Cross for the Crocus 2027 heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op 21 februari 2027 met start en finish aan de Steenovensebaan in Dorst.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend door de gemeente Oosterhout. Het hardloopevenement trekt jaarlijks veel deelnemers en toeschouwers naar Dorst. Tijdens de race gebruiken de lopers een parcours dat langs verschillende punten in de omgeving voert.

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