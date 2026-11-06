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Vergunning verleend voor verbouwing woonhuis in Riel

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woonhuis aan de Vonderstraat in Riel. Het besluit is op 4 november verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft zowel technische bouwactiviteiten als werkzaamheden volgens het omgevingsplan. Het verzoek was op 31 juli ingediend. De woning staat aan de Vonderstraat in de kern van Riel, een dorp binnen de gemeente Goirle.

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