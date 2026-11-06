Vergunning voor pinbox verleend in Goirle

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een pinbox aan de Dorpsstraat 2c. Het besluit is op 29 oktober verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een bouwactiviteit onder het omgevingsplan. Het verzoek werd in april van dit jaar ingediend en is nu goedgekeurd. De locatie ligt op perceel B 6713 in Goirle.