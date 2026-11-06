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Extra parkeergelegenheid bij aan huisverkoop in Hoogeloon

De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor extra parkeerplaatsen bij een aan huisverkooplocatie aan de Mr. Van Hasseltweg in Hoogeloon.

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Met de vergunning mag de eigenaar bij zijn locatie in Hoogeloon meer parkeerruimte realiseren. Dit kan zorgen voor een betere bereikbaarheid en minder verkeersoverlast in de buurt.

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