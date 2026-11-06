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Extra parkeergelegenheid bij aan huisverkoop in Hoogeloon
De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor extra parkeerplaatsen bij een aan huisverkooplocatie aan de Mr. Van Hasseltweg in Hoogeloon.
Met de vergunning mag de eigenaar bij zijn locatie in Hoogeloon meer parkeerruimte realiseren. Dit kan zorgen voor een betere bereikbaarheid en minder verkeersoverlast in de buurt.
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