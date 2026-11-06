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Vergunning verleend voor bijgebouw in Vortum-Mullem

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor de bouw van een bijgebouw aan de Sint Cornelisstraat in Vortum-Mullem. Het besluit is op 3 november genomen.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit betekent dat de bouw niet volledig binnen de bestaande regels past, maar daarvoor een aparte toestemming is verleend. De bouwactiviteit vindt plaats aan Sint Cornelisstraat 10b in Vortum-Mullem.

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