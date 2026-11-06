Pluimveestal mag worden gebouwd in Rijkevoort

Het college van Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de bouw van een pluimveestal aan de Papenvoortsedijk in Rijkevoort. Het besluit is op 3 november genomen en wijkt af van bestaande regels in het omgevingsplan.

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De vergunning maakt het mogelijk om een pluimveestal te bouwen op een locatie waar dit normaal niet binnen de regels van het omgevingsplan past. Dit heet een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Technische aanpassingen en bouwactiviteiten zijn onderdeel van de goedkeuring.