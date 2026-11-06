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Evenement Impact Versus krijgt vergunning in Breda
Het evenement Impact Versus heeft een vergunning gekregen in Breda. Het vindt plaats op 12 december aan de Oosterhoutseweg en duurt van tien uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds.
Het evenement wordt gehouden op de Oosterhoutseweg 73 in Breda. De vergunning is verleend voor de hele dag, zodat het van ’s ochtends tot ’s avonds kan plaatsvinden. Meer informatie over aangevraagde of verleende vergunningen is digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Breda.
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