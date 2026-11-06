Vergunning verleend voor ontgrondingswerkzaamheden in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor ontgrondingswerkzaamheden aan de Rijksweg 5 in Budel. Het besluit is genomen op 4 november 2026.

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De vergunning maakt het mogelijk om op de locatie werkzaamheden uit te voeren die te maken hebben met het aanpassen van de grond. Ontgrondingswerkzaamheden zijn bedoeld om grond af te graven of te verplaatsen, bijvoorbeeld voor bouw of andere doeleinden.