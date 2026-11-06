Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor optochten CV Buulder Buk in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de optochten van CV Buulder Buk in Budel. Het evenement staat gepland voor 2027.

Gevonden voor jou

Het besluit werd op 4 november genomen. Het evenement vindt plaats op een locatie in Budel. De optochten zijn onderdeel van de carnavalsactiviteiten die de vereniging organiseert.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Cranendonck

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.