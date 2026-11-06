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Vergunning verleend voor optochten CV Buulder Buk in Budel
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de optochten van CV Buulder Buk in Budel. Het evenement staat gepland voor 2027.
Het besluit werd op 4 november genomen. Het evenement vindt plaats op een locatie in Budel. De optochten zijn onderdeel van de carnavalsactiviteiten die de vereniging organiseert.
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