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Carnavalsactiviteiten in Budel-Dorplein krijgen vergunning

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor carnavalsactiviteiten van KS De Heiknuuters in Budel-Dorplein in 2027.

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Het evenement zal plaatsvinden op de Prinses Irenestraat in Budel-Dorplein. Het besluit om de vergunning te verlenen is genomen op 4 november 2026. Het gaat om activiteiten die volgend jaar georganiseerd worden door carnavalsvereniging KS De Heiknuuters.

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