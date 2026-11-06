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Carnavalsactiviteiten in Budel-Dorplein krijgen vergunning
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor carnavalsactiviteiten van KS De Heiknuuters in Budel-Dorplein in 2027.
Het evenement zal plaatsvinden op de Prinses Irenestraat in Budel-Dorplein. Het besluit om de vergunning te verlenen is genomen op 4 november 2026. Het gaat om activiteiten die volgend jaar georganiseerd worden door carnavalsvereniging KS De Heiknuuters.
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