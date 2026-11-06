Advertentie
Uitbreiding basisschool Mimosaplein in Eindhoven
De basisschool aan het Mimosaplein in Eindhoven heeft plannen om uit te breiden. Het gaat om een uitbreiding van de kleutervleugel met een klaslokaal, toiletgroep en berging.
De uitbreiding is onderdeel van een bouwactiviteit waarvoor de termijn van de omgevingsvergunning is verlengd. Het betreft uitsluitend een kennisgeving, waar op dit moment geen bezwaar tegen kan worden gemaakt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie