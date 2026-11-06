Peter Gillis hoopt op terugkeer op tv: ‘Talpa wil gesprek’

De realityserie over Gillis en zijn familie , Massa is Kassa, was in 2020 voor het eerst te zien op SBS6. Het meest recente seizoen eindigde in juni. In mei maakte Talpa al bekend de opnames voor Massa is Kassa stil te leggen.

Dat gebeurde nadat een rechter Gillis schuldig had bevonden aan mishandeling van zijn ex Nicol Kremers. Hij kreeg een taakstraf van zestig uur, maar ging in hoger beroep.

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Gillis is de afgelopen jaren verwikkeld in verschillende juridische conflicten. Hij zou onder meer arbeidsmigranten illegaal huisvesten op zijn parken. Daarnaast werd hij meerdere keren veroordeeld voor belastingfraude. Ook daartegen ging hij in hoger beroep.

Gillis was eigenaar van vakantieparkenbedrijf Oostappen Groep, met meerdere vakantieparken in Nederland en België. Door financiële problemen moest hij een deel van zijn parken verkopen.

Alles verhalen over Peter Gillis lees je hier.