Stroomstoring in Oosterhout: herstel verwacht rond kwart voor twee

In Oosterhout is vanochtend een stroomstoring ontstaan. De storing begon rond kwart voor tien en treft een deel van postcodegebied 4904. De netbeheerder verwacht dat de stroomvoorziening rond kwart voor twee hersteld zal zijn. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.

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De storing in Oosterhout treft een deel van postcodegebied 4904. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, is op dit moment bezig met het oplossen van het probleem. Het precieze aantal getroffen adressen is nog niet bekend.

Volgens de netbeheerder wordt de storing naar verwachting rond kwart voor twee opgelost. Tot die tijd kan een deel van de huishoudens en bedrijven in het gebied zonder stroom zitten.