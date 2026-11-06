Schilderij kreeg bijna sticker van 15 euro, maar is honderden euro’s waard

Bart Vreijssen vond toevallig een bijzonder schilderij tussen een paar houten iconen met religieuze afbeeldingen in het magazijn van kringloopwinkel La Poubelle in Goirle. Het blijkt een origineel van een negentiende-eeuwse schilder uit België en is zeker een paar honderd euro waard. “Als het me niet was opgevallen, was er waarschijnlijk een sticker van 15 euro op beland”, vertelt hij lachend.

Annelieke van den Oord Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Dat het om een origineel gaat, ontdekte Bart toen hij in de achtergrond van het schilderij dook. Het werk is gemaakt door Jan-Willem Rosier, een Belgische academische kunstschilder. Hij stond bekend om zijn portretten, godsdienstige taferelen en scènes uit het achttiende-eeuwse dagelijks leven. Leraar en directeur

Rosier werd opgeleid aan het bekende kunstinstituut École des Beaux-Arts in Parijs. Later vestigde hij zich in Antwerpen, waar hij in 1885 leraar werd aan de Antwerpse academie. In 1892 werd hij directeur van de Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunsten in Mechelen.

Foto: Bart Vreijssen/La Poubelle.

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, vluchtte hij tijdelijk naar Engeland. Daar gaf hij les aan de London School of Arts. Na de oorlog keerde hij terug naar zijn baan in Mechelen, tot hij in 1927 moest stoppen met schilderen omdat zijn gezondheid slechter werd. Op 24 juli 1931 overleed hij in Antwerpen. Spel met licht

Dit schilderij is een van zijn studies naar lichtinval. “Er waren op de opleidingsinstituten waar Rosier werkte, vaak standaardstudies, waar hij in dit werk op voortborduurt”, legt Bart uit. “Het lijkt wel een handgeschilderd eerbetoon aan de zeventiende-eeuwse meester Pieter Janssens Elinga, een Nederlands kunstschilder uit de Gouden Eeuw.”

Foto: Bart Vreijssen/La Poubelle.