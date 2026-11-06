Schilderij kreeg bijna sticker van 15 euro, maar is honderden euro’s waard
Bart Vreijssen vond toevallig een bijzonder schilderij tussen een paar houten iconen met religieuze afbeeldingen in het magazijn van kringloopwinkel La Poubelle in Goirle. Het blijkt een origineel van een negentiende-eeuwse schilder uit België en is zeker een paar honderd euro waard. “Als het me niet was opgevallen, was er waarschijnlijk een sticker van 15 euro op beland”, vertelt hij lachend.
Dat het om een origineel gaat, ontdekte Bart toen hij in de achtergrond van het schilderij dook. Het werk is gemaakt door Jan-Willem Rosier, een Belgische academische kunstschilder. Hij stond bekend om zijn portretten, godsdienstige taferelen en scènes uit het achttiende-eeuwse dagelijks leven.
Leraar en directeur
Rosier werd opgeleid aan het bekende kunstinstituut École des Beaux-Arts in Parijs. Later vestigde hij zich in Antwerpen, waar hij in 1885 leraar werd aan de Antwerpse academie. In 1892 werd hij directeur van de Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunsten in Mechelen.
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, vluchtte hij tijdelijk naar Engeland. Daar gaf hij les aan de London School of Arts. Na de oorlog keerde hij terug naar zijn baan in Mechelen, tot hij in 1927 moest stoppen met schilderen omdat zijn gezondheid slechter werd. Op 24 juli 1931 overleed hij in Antwerpen.
Spel met licht
Dit schilderij is een van zijn studies naar lichtinval. “Er waren op de opleidingsinstituten waar Rosier werkte, vaak standaardstudies, waar hij in dit werk op voortborduurt”, legt Bart uit. “Het lijkt wel een handgeschilderd eerbetoon aan de zeventiende-eeuwse meester Pieter Janssens Elinga, een Nederlands kunstschilder uit de Gouden Eeuw.”
Als directeur van de Mechelse academie specialiseerde Rosier zich in clair-obscur. Bij die techniek worden de contrasten tussen licht en donker sterker aangezet dan ze in werkelijkheid zijn. “Met dit soort oefeningen onderzocht hij hoe het licht weerkaatst op houten vloeren en panelen, om dit qua dieptewerking zo realistisch mogelijk na te maken.”
Verborgen schatten
Wie het schilderijtje bij La Poubelle heeft afgegeven, is niet meer te achterhalen. “Dit belandt tussen alle spullen in ons innamemagazijn”, vertelt Bart. “We hebben wel vaker dat er ineens iets bijzonders tussen blijkt te zitten. Veel mensen weten niet wat voor schatten er soms in hun oude inboedel zitten. Toch wel leuk als je dan ineens zo’n origineel tegenkomt.”
Het schilderij hangt voorlopig in het kantoor van Bart, totdat de prijs met zekerheid vaststaat. “De waarde zit op minimaal 400 euro, maar dat kan zelfs oplopen tot 1500 euro. Er staat in dunne olieverf een handtekening op, dus ik verwacht dat vooral kunstkenners uit België het werk op waarde zullen schatten. We staan ook open voor biedingen.”