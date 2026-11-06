Gehandicaptenparkeerplaats aangelegd aan Mgr. Coomansstraat in Loon op Zand

De gemeente Loon op Zand heeft besloten een permanente gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij een woning aan de Mgr. Coomansstraat. Het verkeersbord met kenteken zal worden geplaatst vlak bij de ingang van het huis.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de parkeerplaats werd ingediend door een bewoner die al beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart. Volgens medisch advies kan deze persoon maximaal vijftig meter zonder hulp lopen, waardoor een eigen parkeerplek op een afstand van 65 meter niet geschikt is. Eerder was er al tijdelijk een gereserveerde parkeerplaats aangewezen. De aanleg van de permanente plek volgt na overleg met de politie en een belangenafweging waarbij de veiligheid en mobiliteit van de aanvrager voorrang kregen.