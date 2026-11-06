Navigatie overslaan
Ontdek

MTB Lichtjestocht komt naar Bosschenhoofd op 11 december

Op 11 december vindt de MTB Lichtjestocht plaats op het Midzomerplein in Bosschenhoofd. De burgemeester van Halderberge heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.

Gevonden voor jou

De MTB Lichtjestocht is een sportief evenement waarbij deelnemers in het donker fietsen met verlichting op hun mountainbike. Het Midzomerplein in Bosschenhoofd zal dienen als start- en eindpunt van de tocht. De vergunning is op 4 november verleend.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Halderberge

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.