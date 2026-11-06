Advertentie
MTB Lichtjestocht komt naar Bosschenhoofd op 11 december
Op 11 december vindt de MTB Lichtjestocht plaats op het Midzomerplein in Bosschenhoofd. De burgemeester van Halderberge heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.
De MTB Lichtjestocht is een sportief evenement waarbij deelnemers in het donker fietsen met verlichting op hun mountainbike. Het Midzomerplein in Bosschenhoofd zal dienen als start- en eindpunt van de tocht. De vergunning is op 4 november verleend.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie