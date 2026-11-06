MTB Lichtjestocht komt naar Bosschenhoofd op 11 december

Op 11 december vindt de MTB Lichtjestocht plaats op het Midzomerplein in Bosschenhoofd. De burgemeester van Halderberge heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.

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De MTB Lichtjestocht is een sportief evenement waarbij deelnemers in het donker fietsen met verlichting op hun mountainbike. Het Midzomerplein in Bosschenhoofd zal dienen als start- en eindpunt van de tocht. De vergunning is op 4 november verleend.