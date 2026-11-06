Werkzaamheden aan spoor in Liempde vinden ’s nachts plaats

Het spoor tussen Boxtel en Eindhoven wordt 's nachts vernieuwd in Liempde. De werkzaamheden vinden plaats van 19 tot en met 22 december tussen één uur en vijf uur ’s nachts.

Gevonden voor jou

Om de vernieuwing van het spoor mogelijk te maken, heeft de gemeente Boxtel een maatwerkbesluit genomen. Daarbij is toestemming gegeven om af te wijken van de normale werktijden en geluidsnormen. Het gaat om het baanvak bij perceel P483 in Liempde.