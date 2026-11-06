Navigatie overslaan
Ontdek

Werkzaamheden aan spoor in Liempde vinden ’s nachts plaats

Het spoor tussen Boxtel en Eindhoven wordt 's nachts vernieuwd in Liempde. De werkzaamheden vinden plaats van 19 tot en met 22 december tussen één uur en vijf uur ’s nachts.

Gevonden voor jou

Om de vernieuwing van het spoor mogelijk te maken, heeft de gemeente Boxtel een maatwerkbesluit genomen. Daarbij is toestemming gegeven om af te wijken van de normale werktijden en geluidsnormen. Het gaat om het baanvak bij perceel P483 in Liempde.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Boxtel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.