Grond bij Kasteel-Traverse en Stationsplein Helmond wordt afgesloten

De gemeenteraad van Helmond heeft besloten een strook grond bij Kasteel-Traverse en het Stationsplein af te sluiten voor openbaar verkeer.

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Het besluit is genomen tijdens de vergadering op 27 oktober 2026 en geldt voor het gebied dat op een situatietekening is aangegeven. Het gaat om een maatregel volgens de Wegenwet. Vanaf 5 november 2026 ligt het besluit zes weken ter inzage in het Huis voor de Stad in Helmond. Inzage is mogelijk op afspraak.